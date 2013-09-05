Доработка сайта

Нужен web-разработчик в старт-ап. Суть проекта - сервис типа Яндекс-маркета, но с изменениями и дополнительными фишками для удобства покупателей. Бюджет на проект УЖЕ выделен, концепция разработана. Оплата обсуждается в зависимости от квалификации и степени заинтересованности в дальнейшем ...