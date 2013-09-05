Вёрстка и программирование интернет-магазина

Доработать сайт http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_39021/ до такого вида http://da-cha.com Задача: сделать интернет магазин который будет выглядеть вот так: http://da-cha.com (важна шапка сайта и меню поверх слайд-шоу в шапке, остальное может меняться) дизайн-макет есть. Рассмотрю предложения доработки других шаблонов сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно знать и уметь:
Хорошее знание PHP, MySQL, Javascript.
Понимание HTML и CSS, умение натянуть верстку на программную часть.
Умение читать и дорабатывать чужой код
Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов.
Поддержка сайтов в рабочем состоянии.
Грамотность, пунктуальность, соблюдение сроков.
Работа будет оплачиваться поэтапно, после выполнение каждого из этапов.
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