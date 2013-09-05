Создать строительный портал (под ключ), с версткой

Короткое и лаконичное ТЗ по ссылке ниже в гугл.доксе. Оно подразумевает, что у вас есть небольшой опыт работы с этим фреймворком или вы желаете его получить. Все термины которые есть в ТЗ можно найти в официальной документации. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго всем времени суток!
Задача: требуется создать строительный портал (преимущественно наполнение статейно-новостное, без супер сложных функций).
Вот что предполагается можно будет делать на сайте:
1. Добавлять зарегистрированным пользователям объявления (о продаже чего либо);
2. Будет спец. раздел для добавления документов (обычный раздел со ссылками на файлы и описание к ним);
3. Будет каталог компаний (зарегистрированные пользователи смогу добавить свою компанию в каталог (картинка, описание, ссылка, все как обычно);
4. Фото галерея;
5. Форма поиска.
Также хотелось бы у вас заказать и верстку (если это конечно возможно);
Всего макетов около 20.
И самое интересное, хотел бы от кандидатов услышать рекомендацию по CMS (ее еще не выбрал). Самописные CMS не рассматриваю. Склоняюсь к Drupal. Хотя может быть Вы предложите что-то другое.
К проекту прикрепил некоторые основные макеты.
Бюджет, сроки и CMS оставляйте в заявках.
Bitrix не нужен (ибо дорого);
Пишите пжлст примерную вилку цен и сроки.
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