Создать строительный портал (под ключ), с версткой

Веб-программированиеЗакрыт19 заявок260 просмотров
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Доброго всем времени суток!

Задача: требуется создать строительный портал (преимущественно наполнение статейно-новостное, без супер сложных функций).

Вот что предполагается можно будет делать на сайте:

1. Добавлять зарегистрированным пользователям объявления (о продаже чего либо);

2. Будет спец. раздел для добавления документов (обычный раздел со ссылками на файлы и описание к ним);

3. Будет каталог компаний (зарегистрированные пользователи смогу добавить свою компанию в каталог (картинка, описание, ссылка, все как обычно);

4. Фото галерея;

5. Форма поиска.

Также хотелось бы у вас заказать и верстку (если это конечно возможно);

Всего макетов около 20.

И самое интересное, хотел бы от кандидатов услышать рекомендацию по CMS (ее еще не выбрал). Самописные CMS не рассматриваю. Склоняюсь к Drupal. Хотя может быть Вы предложите что-то другое.

К проекту прикрепил некоторые основные макеты.

Бюджет, сроки и CMS оставляйте в заявках.

http://goo.gl/cvKGko

http://goo.gl/V2OInL

http://goo.gl/fNPrp2

Bitrix не нужен (ибо дорого);

Пишите пжлст примерную вилку цен и сроки.

10 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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