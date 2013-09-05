Создание "Купoннoгo" сайта

Тех.задания как такового пока нет, но легкие штрихи:

Нужно сделать на уровне ( не хуже ) _homsbox.ru _biglion.ru http://www.kiwi.bg/ сайт. с функционалом..

1) гео-таргетинг выгодных предложений (поддомены с городами, определение городов желательно выполнять по ip адресам.. соответственно или из публичных источников, или какая-то админка должна быть, куда добавлять известные подсети.. или еще какой-то способ определения города, который мне не известен :)

2)Админ-панель. ( отдельный разговор.. понятное дело - добавление списка купонов с возможностью "покупки" из обоймы, и т.д. )

3) Внешний вид ( внутр. страницы и т.д. ) как на показанных выше сайтах.

4) Регистрация на сайте, внутр. баланс, биллинг через всякие onpay , кассы и т.д. ( там единый достаточно прикрутить и все.. )

По поводу CMS - обсуждаемо, на выбор исполнителя ( или команды исполнителей. ) Но нужен данный функционал, ну и возможность допиливания всего или обновления ( если это какая-то известная CMS) без проблем. Например есть ADCMS , там похожий функционал.. но заточено под Admitad.

Жду предложений, спасибо!