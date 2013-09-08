Php парсер деталей

Требуется доработка сайта на WP: maratka.dev.wand.ru Подробности в ТЗ Бюджет по договорённости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт, который соберет с сайта http://www.br-performance.be/en-be/chiptuning/1-cars/ данные о каждом из чипов тюнинга и сохранит их в CSV-файлик.
Пошагово, как выбираются данные чипов:
1. открыть страницу с данными конкретной детали:
а) 1-ый уровень - выбор марки машины;
б) выбор модели машины;
в) выбор года производства;
г) выбор типа мотора;
2. из таблицы считать данные (без обозначений величин) и записать их в CSV, в колонки: марка, модель, год, тип мотора, power original, power after tuning, power difference, torque original, torque after tuning, torque difference, цена;
3. ссылки на марки машин (шаг 1а) можно сохранить вручную в отдельный список, он статичный;
4. кодировка utf-8;
Обязательны опыт в написании парсеров и оперативность. Просьба сразу называть реальную цену и сроки.
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