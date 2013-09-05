Небольшая доработка по CMS

Требуется доработка сайта на WP: maratka.dev.wand.ru Подробности в ТЗ Бюджет по договорённости
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Здравствуйте. Необходимо создать плашку спец предложение для товаров в категории и модулях. Редактировать все файлы шаблона не нужно, нужно просто создать метку которая будет выводить нужный текст из языкового файла, дальше я сам поставлю эту метку куда нужно. В админке VamShop можно выбрать рекомендуемые товары, к ним и нужно привязать эту метку, тоесть если товар выбран как рекомендуемый, нужно выводить эту плашку. Срок 1-2 дня. Цена вопроса 15 у.е.
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