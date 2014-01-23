Densverdlov

Свердлов Densverdlov

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Вывод фильтра товаров для webasyst на главной странице

    Здравствуйте. Необходимо вывести плагин фильтра товаров на главной странице. CMS Webasyst. Суть такая на главной странице выведен фильтр, человек выбирает нужные параметры, жмет подобрать. Его перебрасывает на страницу категории в которой расположены все товары магазина ...

    Webasyst
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка плагина для Webasyst

    $450

    Здравствуйте. Для магазина на CMS Webasyst необходимо разработать плагин комплектов или доработать существующий плагин вот этот https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/itemsets/ Суть задания, необходимо разработать функционал комплекта ориентировочно как здесь 1. Карточка товара: http://santehnika-online.ru/product/mebel_dlya_vannoy_akvaton_rimini_100_yantar/ 2. ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка фильтра webassyt 5

    $20

    Здравствуйте. На сайте есть фильтр Webassyt 5. Есть две характеристики Бренд и Коллекция. Сейчас выведен Бренд, нужно что бы при клике на определенный бренд под ним появлялся фильтр по коллекциям, но нужно что ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Небольшие доработки просто Jquery скрипта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры на странице http://q5j1526.zeqert.info/index.php/video есть простой скрипт-листалка видео. В этот скрипт нужно добавить под тремя видео вывод страниц (в виде кружочков как в слайдере на главной http://q5j1526.zeqert.info ) в зависимости от того сколько ...

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывод фото в списке последний сообщений (Webasyst)

    $30

    Здравствуйте. Для cms Webasyst 309 версия, необходимо добавить возможность вывода фотографии в списке последний сообщений из блога. Способ на ваш выбор, либо просто фотография берется из статьи, например первая, или указывается в при редактировании статьи ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Небольшие программные доработки для Webassyt

    $50

    Здравствуйте, необходимо доработка для Webasyst 309 версия. Нужно сделать вывод стикеров новинка, популярное и акция на товаре в каталоге, только програминг без дизайна. Также добавить вывод фотографии в списке последний сообщений из блога, которая будет ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшие правки в cms VamShop

    $30

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, необходимо вывести атрибуты товара на странице категории для Cms Vamshop (версия 1.69), на официальном сайт есть описание как это сделать http://vamshop.ru/forum/topic/7106-%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B2-product-listing-list/?p=60441#entry60441, но это работало для более ранней версии, в версии 1.69 простая ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшая доработка по CMS

    Здравствуйте. Необходимо создать плашку спец предложение для товаров в категории и модулях. Редактировать все файлы шаблона не нужно, нужно просто создать метку которая будет выводить нужный текст из языкового файла, дальше я сам поставлю эту ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка архива товаров

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо доработать CMS VamShop таким образом что бы во всех местах где выводятся товары (Каталог, выбор по брендах, по тэгам, при поиске и тд.) товары кол. на складе которых равно 0 всегда ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужны некоторые программные доработки для Vamshop

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо доработать CMS VamShop таким образом что бы во всех местах где выводятся товары (Каталог, выбор по брендах, по тэгам, при поиске и тд.) товары которых нет на складе всегда шли ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходима разработка парсера товаров для VamShop

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера: 1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop) 2. Парсер ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Разработка архива товаров
Рекомендую
Очень рад сотрудничеству. Работали с Николаем по cms VamShop , все требования выполнил четко и качественно, никаких нареканий, мои лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
while
50 лет
17 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$47
10 баллов
11 лет назад
Вывод фото в списке последний сообщений (Webasyst)
Webasyst
Рекомендую!
С работой справился на 100%.
Ответный отзыв