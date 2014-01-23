Densverdlov

Здравствуйте. Необходимо вывести плагин фильтра товаров на главной странице. CMS Webasyst. Суть такая на главной странице выведен фильтр, человек выбирает нужные параметры, жмет подобрать. Его перебрасывает на страницу категории в которой расположены все товары магазина ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $450
Здравствуйте. Для магазина на CMS Webasyst необходимо разработать плагин комплектов или доработать существующий плагин вот этот https://www.webasyst.ru/store/plugin/shop/itemsets/ Суть задания, необходимо разработать функционал комплекта ориентировочно как здесь 1. Карточка товара: http://santehnika-online.ru/product/mebel_dlya_vannoy_akvaton_rimini_100_yantar/ 2. ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте. Подробнее в прикрепленном файле. Указывайте пожалуйста ваши сроки и цены а также есть ли опыт работы с WebasystВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $120
Здравствуйте. В прикрепленном файле список необходимых доработок. Указывайте пожалуйста ваши сроки и есть ли опыт работы с Webasyst.Закрыт10 лет назад
- $20
Здравствуйте. На сайте есть фильтр Webassyt 5. Есть две характеристики Бренд и Коллекция. Сейчас выведен Бренд, нужно что бы при клике на определенный бренд под ним появлялся фильтр по коллекциям, но нужно что ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры на странице http://q5j1526.zeqert.info/index.php/video есть простой скрипт-листалка видео. В этот скрипт нужно добавить под тремя видео вывод страниц (в виде кружочков как в слайдере на главной http://q5j1526.zeqert.info ) в зависимости от того сколько ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Здравствуйте. Для cms Webasyst 309 версия, необходимо добавить возможность вывода фотографии в списке последний сообщений из блога. Способ на ваш выбор, либо просто фотография берется из статьи, например первая, или указывается в при редактировании статьи ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо доработка для Webasyst 309 версия. Нужно сделать вывод стикеров новинка, популярное и акция на товаре в каталоге, только програминг без дизайна. Также добавить вывод фотографии в списке последний сообщений из блога, которая будет ...Закрыт11 лет назад
- $30
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, необходимо вывести атрибуты товара на странице категории для Cms Vamshop (версия 1.69), на официальном сайт есть описание как это сделать http://vamshop.ru/forum/topic/7106-%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B2-product-listing-list/?p=60441#entry60441, но это работало для более ранней версии, в версии 1.69 простая ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать плашку спец предложение для товаров в категории и модулях. Редактировать все файлы шаблона не нужно, нужно просто создать метку которая будет выводить нужный текст из языкового файла, дальше я сам поставлю эту ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо доработать CMS VamShop таким образом что бы во всех местах где выводятся товары (Каталог, выбор по брендах, по тэгам, при поиске и тд.) товары кол. на складе которых равно 0 всегда ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо доработать CMS VamShop таким образом что бы во всех местах где выводятся товары (Каталог, выбор по брендах, по тэгам, при поиске и тд.) товары которых нет на складе всегда шли ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Необходимо разработать 2 парсера: 1. Парсер товаров в один магазин сделанный на VamShop с нескольких интернет магазинов (работают на разных платформах отличных от VamShop) 2. Парсер ...Завершен12 лет назад