Cкрипт для автоматизации раскидывания видео

Необходим скрипт для раскидывания новостей на развлекательные сайты.

Кидает Youtube видео, иногда с картинками и описаниями.

Имеется список сайтов, где нужно выложить видео.

При заходе на главную страницу, пользователь вводит данные новой раскидки

(название ролика, ссылку и т.п.), после чего скрипт раскидывает по списку

данный ролик. На большинстве сайтов отправлять могут только пользователи,

значит, если не залогинены, нужно залогиниться на сайте (логин и пароль создаются вручную при регистрации)

, создать новую тему или пост. Если имеется капча, открыть страницу с ней, чтобы пользователь ввел вручную.

После завершения, сохранить страницу с адресом поста, либо информацию об ошибке, чтобы можно было

спустя некоторое время посмотреть количество просмотров.

Т.к. все сайты разные, то и парсер для каждого сайта будет свой. Может, имеет смысл

парсер для каждого сайта в отдельный фаил вынести, откуда скрипт будет брать логику,

чтобы легко добавлять новые?

В архиве (http://files.mail.ru/964B5837088146B7BC4C1A94D8B0A04D) мои наброски по поводу того, как я себе представляю страницы, что в них должно быть.

Главная - здесь создается новая раскидка

Раскидки - Список последних раскидок, счетчик просмотров для каждой

Сайты - список сайтов в базе, добавление/удаление/редактирование.

Примеры сайтов для раскидывания:

http://www.funnyjunk.com/

http://9gag.com/submit

pikabu.ru