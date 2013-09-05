Настройка редиректа в файле .htaccess

Нужно настроить редирект для двух сайтов.

Оба сайта на Diafan.CMS, один на хостнге Бегет, другой на Комтете.

Нужно настроить 301 редирект

с www на без www

со страниц без слеша на страницы со слешем

с одного адреса (старого) на другой новый.