Настройка редиректа в файле .htaccess

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки179 просмотров
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Нужно настроить редирект для двух сайтов.

Оба сайта на Diafan.CMS, один на хостнге Бегет, другой на Комтете.

Нужно настроить 301 редирект

с www на без www

со страниц без слеша на страницы со слешем

с одного адреса (старого) на другой новый.

10 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Boxon
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
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