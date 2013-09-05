Бот для пиар сайтов.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Добрый день уважаемый читатель!Мне надо написать бот для пиар сайтов тапример для таково сайта как олайк.Бот должын быть для комерческого использувания!Жду вашых предложений!Цена договорная!

10 лет назад
Vlad1998
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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