Коррекция функции.

Нужно настроить редирект для двух сайтов. Оба сайта на Diafan.CMS, один на хостнге Бегет, другой на Комтете. Нужно настроить 301 редирект с www на без www со страниц без слеша на страницы со слешем с одного адреса (старого) на другой ...