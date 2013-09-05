Разработка плагина/расширения для браузеров

Магазины на платформе мадженто. porta-batteries.com и refill-service.net. Оба магазина на одной платформе. Нужно установить и настроить расширение чтобы не испортить вид страницы. вот само расширение. http://www.magentocommerce.com/magento-connect/magento-easytabs.html
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Здравствуйте.
Требуется создать дополнение в виде плагина/расширения для firefox и других браузеров.
Задача: плагин должен быть интегрирован с веб-сайтом для авторизации и для получения информации от него.
При клике по заранее обозначенным элементам, информация должна отправляться на сайт.
Дополнять/изменять существующею информацию на сайтах в виде HTML, при клике отправлять информацию на веб-сайт.
Сопровождение разработки плагина/расширения под выход нескольких версий, а также поддержка дополнения при обновлениях версий браузеров.
Интересует примерная цена и сроки исполнения.
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