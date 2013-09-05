Разработка плагина/расширения для браузеров

Здравствуйте.

Требуется создать дополнение в виде плагина/расширения для firefox и других браузеров.

Задача: плагин должен быть интегрирован с веб-сайтом для авторизации и для получения информации от него.

При клике по заранее обозначенным элементам, информация должна отправляться на сайт.

Дополнять/изменять существующею информацию на сайтах в виде HTML, при клике отправлять информацию на веб-сайт.

Сопровождение разработки плагина/расширения под выход нескольких версий, а также поддержка дополнения при обновлениях версий браузеров.

Интересует примерная цена и сроки исполнения.