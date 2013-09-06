Нужно изменить страницу оформления заказа в CS-Cart 3? чтоб бьило похожое на модуль Simple в Опенкарт. Форм добавлять не нужно а только удалять
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
Разработать алгоритм сопоставления двух списков наименований товаров.
Для всех наименований из первого списка найти наиболее подходящее значение из второго списка и отобразить визуально различия (сделать подсветку различий).
Кол-во наименований в двух списках может не совпадать.
Исходные списки хранятся в 2х таблицах БД mysql. Порядок слов, регистр при сравнении не учитывается (строки «ФЫВА ячсм» равна строке «ЯЧСМ фыва»)
Требования: высокая скорость работы на больших объемах данных (> 10000 наименований)
Реализация: PHP (для подсветки допускается дополнительно использовать java script)
Пример:
Исходные данные:
Список 1:
• Винтовка пневматическая UMREX 32
• Винтовка пневматическая CARBO 24
• Винтовка иж 56
Список 2:
• Винт. пневм. UMAREX метал 32
• Пневматическая винтовка CARBO
Результат работы:
см. во вложении.
Возможны ваши варианты отображения результатов и подсветки.
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