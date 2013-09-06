Разработать алгоритм сопоставления двух списков

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Задание:

Разработать алгоритм сопоставления двух списков наименований товаров.

Для всех наименований из первого списка найти наиболее подходящее значение из второго списка и отобразить визуально различия (сделать подсветку различий).

Кол-во наименований в двух списках может не совпадать.

Исходные списки хранятся в 2х таблицах БД mysql. Порядок слов, регистр при сравнении не учитывается (строки «ФЫВА ячсм» равна строке «ЯЧСМ фыва»)

Требования: высокая скорость работы на больших объемах данных (> 10000 наименований)

Реализация: PHP (для подсветки допускается дополнительно использовать java script)

Пример:

Исходные данные:

Список 1:

• Винтовка пневматическая UMREX 32

• Винтовка пневматическая CARBO 24

• Винтовка иж 56

Список 2:

• Винт. пневм. UMAREX метал 32

• Пневматическая винтовка CARBO

Результат работы:

см. во вложении.

Возможны ваши варианты отображения результатов и подсветки.

10 лет назад
Myster
Марат 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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