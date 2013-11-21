Небольшие задачи на PHP

Здравствуйте. Нужно написать скрипт работающий с soap сервисом через wdsl. есть xml структура soap запроса. т.е. нужно из xml написать soap wdsl запрос на php
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привет, есть небольшие задачи)
1. нужно из файлов сайта массово удалить
5 строчный вирусный код
2. нужно спарсить выдачу яндекса, а именн овсе проиндексированные стрнаицы http://yandex.ru/yandsearch?text=&lr=213&site= в csv или эксель вида столбец - ссылка на сайт в индексе(/shirokie_ochagi/Limoges3520.php например),столбец 2 заголовок в яндексе
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