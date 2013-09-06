Простой сайт

Нужна полная копия ptcso.com, просьба пройтись по всем разделам сайта и оценить, сайт там простой в прицнипе. Сделать управление через админку. Так такового тз по этому вопросу нет, просто посмотрите на сайт и все будет понятно

1) какие поля нужны при добавлении сайта в каталог

2) а также создание категорий в которые и добавляем сайты.

3) Раздел Paymentтам мы выкладываем скриншоты подтверждающие выплаты поэтому это тоже предусмотреть.