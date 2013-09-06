Простой сайт

Здравствуйте. Нужно написать скрипт работающий с soap сервисом через wdsl. есть xml структура soap запроса. т.е. нужно из xml написать soap wdsl запрос на php
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Нужна полная копия ptcso.com, просьба пройтись по всем разделам сайта и оценить, сайт там простой в прицнипе. Сделать управление через админку. Так такового тз по этому вопросу нет, просто посмотрите на сайт и все будет понятно
1) какие поля нужны при добавлении сайта в каталог
2) а также создание категорий в которые и добавляем сайты.
3) Раздел Paymentтам мы выкладываем скриншоты подтверждающие выплаты поэтому это тоже предусмотреть.
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