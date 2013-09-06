Администратор сайта

Веб-программированиеЗавершен12 заявок341 просмотр
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Нужен админ для работы над сайтом на постоянной основе

Обязанности:

1. Заказ статей у копирайтеров (есть свои)

2. Добавление и оформление статей на сайт (3-4 шт в неделю по 1000-2000 символов)

3. Доработка структуры сайта и перелинковка страниц

4. Исправление возникающих ошибок в работе сайта

Сайт http://www.xn--80aambp3a0aeex9eg.xn--p1ai/

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10 лет назад
dkirsanov62
Дмитрий 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
yhont
Анна 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
$50
30 дней
Исполнительная девушка, но! Еще многому надо учиться в Администрировании сайта
Хороший адекватный заказчик, ясно дал понять что требуется + оплата вовремя.
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