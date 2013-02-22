dkirsanov62

Дмитрий dkirsanov62

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка яндекс директ

    Требуется настройка Яндекс Директ для сайта https://www.domkub100.ru, ориентированная на один регион. Также необходима донастройка сайта на платформе Тильда, включая установку SSL и выполнение мелких доработок.

    Tilda
    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить ошибку 500 на сайте

    Необходимо устранить ошибку 500 на сайте https://www.стеныифасады.рф, возникшую после установки SSL сертификата. Хостер утверждает, что проблема не связана с сертификатом. Требуется провести анализ и предложить решение для восстановления работоспособности сайта.

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта по аудиту. Оптимизация сайта на другие регионы

    Мой сайт 1. Необходимо произвести правку сайта по аудиту (файл прикреплен) 2. Сайт имеет 2 региональности - Рязань и Коломна, которые не очень хорошо реализовани в дублирующихся страницах (например http://www.стеныифасады.рф/services/montazh-parapetov и http://www.стеныифасады.рф/kolomna/services/montazh-parapetov ) необходимо придумать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг страница под ключ

    сделать Лендинг страницу на тему " герметизация межпанельных швов" ( промышленый альпинизм) Есть сайт стеныифасады.рф , нужно сузить тему и сделать Лендинг. Нужен хороший дизайн, но не дорогой. Ориентируюсь на среднюю стоимость.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Администратор группы ВК

    Требуется постоянный Администратор в группу http://vk.com/club45752130 Для продвижения статьями, постами и т.д. От вас цена за месяц и ваши шаги по продвижению указанного выше сообщества

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор сайта

    Нужен админ для работы над сайтом на постоянной основе Обязанности: 1. Заказ статей у копирайтеров (есть свои) 2. Добавление и оформление статей на сайт (3-4 шт в неделю по 1000-2000 символов) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовка картинок

    Нарисовать 11 картинок размером 210*150px для каждой из категорий сайта: -Утепление квартир -Герметизация швов -Кровля балконов -Арбористика -Утепление дома -Утепление фасадов -Герметизация швов -Фасадные работы -Монтажные ...

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать бизнес-план

    В бизнес-плане есть 1. Идея проекта 2. Цели проекта 3. Краткий анализ конкурентов Необходимо доработать: 1. Маркетинговую стратегию, составить план маркетинга 2. Финансовый план 3. Оценка ...

    Финансовые услуги3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта, внутренняя оптимизация

    Продвижение сайта http://стеныифасады.рф в течении года, в регионе Рязань (Россия) с ежемесячной оплатой. Внутренняя оптимизация сайта. На сайт будут писаться тематические статьи. Я в СЕО ноль. Пожалуйста пишите какие действия будете производить ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья о свойствах панели «Эко-Щит»

    Необходимо написать статью для публикации на сайте http://стеныифасады.рф Требования: -Размер статьи 2000 символов. -Оригинальность -Оптимизация под запросы:Экощит,Эко-щит,теплофасадные панели,термопанели фасадные

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Лендинг страница под ключ
Спасибо, было приятно работать! Рекомендуем к сотрудничеству!
Работали по созданию лендинг-пейдж и обновлении старого сайта. Понравилось клиентоориентированность и профессионализм в сфере создания сайтов. Исполнитель имеет множество специалистов по разным направлениям, что позволяем ему делать сайты под ключ по приемлемой цене
Ответный отзыв
yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Администратор сайта
Хороший адекватный заказчик, ясно дал понять что требуется + оплата вовремя.
Исполнительная девушка, но! Еще многому надо учиться в Администрировании сайта
Ответный отзыв
bornholio
Денис 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Продвижение сайта
судя по дате заказа работаем уже год.
Хороший исполнитель, учитывает пожелания и стойко отвечает на "дилетантские" вопросы заказчика. А самое главное исполняет свои обязанности.
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сделать макет 2-х сертификатов
Приятный в общении, надежный заказчик. Четко поставленная задача, мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший исполнитель. Все сделала точно по ТЗ, да еще и в 4-х вариантах.
Ответный отзыв