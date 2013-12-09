Администратор группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок320 просмотров

Требуется постоянный Администратор в группу http://vk.com/club45752130

Для продвижения статьями, постами и т.д.

От вас цена за месяц и ваши шаги по продвижению указанного выше сообщества

11 лет назад
dkirsanov62
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров