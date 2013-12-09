Требуется администратор соц. сетей для продвижения моего мобильного приложения. Суть приложения : Бесплатные розыгрыши - от денег на телефон , до реальных призов Цель ...
Администратор группы ВК
Требуется постоянный Администратор в группу http://vk.com/club45752130
Для продвижения статьями, постами и т.д.
От вас цена за месяц и ваши шаги по продвижению указанного выше сообщества
Заявки фрилансеров
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