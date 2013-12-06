Задачи: Необходима всеми разрешенными способами таргетированая раскрутка ( женщины от 18 до 50, Москва и Мос. Обл.) публичной страницы интернет-магазина женского пальто, нужны исключительно ЖИВЫЕ подписчики. Для начала 10000 подписчиков. ...
Раскрутить ролик на YouTube
Необходим раскрутить небольшой презентационный ролик, размещенный на соответствующем портале.
Вариант накрутки отпадает, только реальные просмотры.
Жду ваших предложений с ценами
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