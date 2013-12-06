Раскрутить ролик на YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Необходим раскрутить небольшой презентационный ролик, размещенный на соответствующем портале.

Вариант накрутки отпадает, только реальные просмотры.

Жду ваших предложений с ценами

11 лет назад
s-strizh
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров