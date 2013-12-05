Создать встречу Вконтакте

Вы набираете 5000 человек в группу, а я, от себя плачу 100 долларов. Работа будет осуществляться по принципу, вы добавляете 150 человек в группу, а я, в свою очередь оплачиваю. Безответственных, интернет-кидал, просьба не беспокоить. ...