Здравствуйте.

Георгий Ефимов, автор таких проектов как Библиотека куб (http://koob.ru), мир вебинаров (http://mirwebinarov), система развития мастерства кайсен (kaysen.net), изучение грузинского языка (gruzinskij.ru)

Для нового проекта нам нужен профессиональный администратор Вконтакте

Это будет крупнейший в Рунете проект по изучению иностранных языков (разных), с помощью которого сотни людей смогут за 3 месяца овладеть основами языка и начать общаться с носителями, использовать язык практически с первых же занятий.

Это не новая суперметодика. Естественно, за 3 месяца люди не будут говорить свободно, но начнут говорить и понимать, а также читать и писать. Для этого будет создано мощное сообщество, + дана работающая система обучения, также у нас будут кураторы, говорящие на всех изучаемых нами языках.

Одним из элементов комьюнити будет группа Вконтакте и нам нужен профессионал, который возьмет на себя эту часть проекта

Список обязанностей

1 - Создать и оформить группу

2 - Постоянно выкладывать интересный контент - текстовый, аудио, видео, кейсы, таблицы, отчеты, переводы. Все, что касается изучения иностранных языков.

3 - Модерировать группу - убирать спам, отвечать на какие-то вопросы, создавать опросы и темы для обсуждения, делать акции,конкурсы

4 - Рекламировать группу (партнериться с другими группами, рекламироваться на сторонних сайтах, делать платную рекламу в ВК и на других платформах)

5 - осуществлять и контролировать продажи через группу. у нас будет несколько курсов, которые мы будем продавать. соответственно вам нужно будет контролировать правильность ссылок на покупку, периодически делать продающие сообщения.

6 - вести отчетность по группе (количество подписчиков в динамике, покупки и т.д.)

7 - Постоянно улучшать показатели группы, оформление материалов.

Очень важно, чтобы вы

- Любили языки и сами были увлечены темой изучения иностранных языков.

- Были проактивны - постоянно стремились развиваться, выкладываться на 100 %, улучшали свои результаты

- были ответственны и относились к проекту, как к личному

Проект мы начинаем с нуля и группы пока не существует. Нужно будет ее оформить.

Первичный объем подписчиков в группу мы организуем - дадим рекламу на своих площадках и, первую тысячу участников в группу наберем быстро.

Первый месяц - пристрельный. Если нас и вас все устраивает, то заключаем соглашение на год.

Если вам интересно данное предложение, ответьте на следующие вопросы

- опишите ваши ожидания по оплате труда (можно описать подробно, сколько будете работать, что делать за какую оплату)

- Сколько можете набрать целевых людей в группу за первый месяц своими силами без привлечения доп. инвестиций

- Как бы вы распорядились 5000 рублей, выданных на рекламу

- Ваш примерный план по развитию нашей группы на ближайший квартал

- Ваши лучшие достижения при администрировании групп, ссылки на ваши группы