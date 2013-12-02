Требуются постера с форума ачат, оставлять сообщение, обновлять, оплата 5 рублей за сообщение.
Нужен профессиональный администратор Вконтакте
Здравствуйте.
Георгий Ефимов, автор таких проектов как Библиотека куб (http://koob.ru), мир вебинаров (http://mirwebinarov), система развития мастерства кайсен (kaysen.net), изучение грузинского языка (gruzinskij.ru)
Для нового проекта нам нужен профессиональный администратор Вконтакте
Это будет крупнейший в Рунете проект по изучению иностранных языков (разных), с помощью которого сотни людей смогут за 3 месяца овладеть основами языка и начать общаться с носителями, использовать язык практически с первых же занятий.
Это не новая суперметодика. Естественно, за 3 месяца люди не будут говорить свободно, но начнут говорить и понимать, а также читать и писать. Для этого будет создано мощное сообщество, + дана работающая система обучения, также у нас будут кураторы, говорящие на всех изучаемых нами языках.
Одним из элементов комьюнити будет группа Вконтакте и нам нужен профессионал, который возьмет на себя эту часть проекта
Список обязанностей
1 - Создать и оформить группу
2 - Постоянно выкладывать интересный контент - текстовый, аудио, видео, кейсы, таблицы, отчеты, переводы. Все, что касается изучения иностранных языков.
3 - Модерировать группу - убирать спам, отвечать на какие-то вопросы, создавать опросы и темы для обсуждения, делать акции,конкурсы
4 - Рекламировать группу (партнериться с другими группами, рекламироваться на сторонних сайтах, делать платную рекламу в ВК и на других платформах)
5 - осуществлять и контролировать продажи через группу. у нас будет несколько курсов, которые мы будем продавать. соответственно вам нужно будет контролировать правильность ссылок на покупку, периодически делать продающие сообщения.
6 - вести отчетность по группе (количество подписчиков в динамике, покупки и т.д.)
7 - Постоянно улучшать показатели группы, оформление материалов.
Очень важно, чтобы вы
- Любили языки и сами были увлечены темой изучения иностранных языков.
- Были проактивны - постоянно стремились развиваться, выкладываться на 100 %, улучшали свои результаты
- были ответственны и относились к проекту, как к личному
Проект мы начинаем с нуля и группы пока не существует. Нужно будет ее оформить.
Первичный объем подписчиков в группу мы организуем - дадим рекламу на своих площадках и, первую тысячу участников в группу наберем быстро.
Первый месяц - пристрельный. Если нас и вас все устраивает, то заключаем соглашение на год.
Если вам интересно данное предложение, ответьте на следующие вопросы
- опишите ваши ожидания по оплате труда (можно описать подробно, сколько будете работать, что делать за какую оплату)
- Сколько можете набрать целевых людей в группу за первый месяц своими силами без привлечения доп. инвестиций
- Как бы вы распорядились 5000 рублей, выданных на рекламу
- Ваш примерный план по развитию нашей группы на ближайший квартал
- Ваши лучшие достижения при администрировании групп, ссылки на ваши группы
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