необходимо разослать несколько тысяч..возможно больше приглашений в целевой аудитории по странам США Кfнада Англия и т.п. приглашений на сайт знакомств (мы проводим акцию..при покупке 10 минут видеочата 20 минут в подарок). у нас есть страничка ...
Email рассылка по нашей базе
нужно произвести рассылку по нашей базе нашим клиентам с поздравлениями. Примерно 5000
срочно.
интересует цена
Заявки фрилансеров
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