Раскрутка паблика вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок151 просмотр

Уважаемые фрилансеры, необходимо раскрутить новую страничку как говорится с нуля. Раскрутка должна производится путём рекламмы в других сообществах. Сразу хочу сказать, бюджен на раскрутку минимальный.

Жду ваших предложений .

https://vk.com/public61531091

11 лет назад
pavellogo
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров