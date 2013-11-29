Написать стратегию SMM и реализовать ее - VK, FB,

Здравствуйте!

Наша компания выводит на рынок новый продукт в сфере услуг по финансам, и нам нужна квалифицированная помощь по настройке, запуску и оптимизации по Social Media Marketing (SMM).

Мы ищем комплексной подход, в котором Вы будете задействовать самые эффективные методы.

Проект очень срочный, нам нужно найти специалиста до субботы.

Жду Ваших предложений!

Спасибо!