Написать стратегию SMM и реализовать ее - VK, FB,

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок104 просмотра

Здравствуйте!

Наша компания выводит на рынок новый продукт в сфере услуг по финансам, и нам нужна квалифицированная помощь по настройке, запуску и оптимизации по Social Media Marketing (SMM).

Мы ищем комплексной подход, в котором Вы будете задействовать самые эффективные методы.

Проект очень срочный, нам нужно найти специалиста до субботы.

Жду Ваших предложений!

Спасибо!

11 лет назад
Vlad_fin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров