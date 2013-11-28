Интернет-промоутер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен7 заявок2013 просмотров

Работа практически не требует особой квалификации, ни в SEO ни в маркетинге. В основном это просто рутинная работа.

Нужно регулярное размещение на заданных соц.площадках по теме SEO, интернет-рекламы - заданного текста (текст составляем мы, на Ваше усмотрение возможны корректировки).

Оплата - по $5 за пост, итого со 100 постов Вы имеете $500.

Кроме того, отдельно будет оплачен подбор подходящих площадок под размещение.

11 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$300
10 дней
Человек работает чётко, оперативно, со знанием своего дела.
Сотрудничеством доволен. Рекомендую всем как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад