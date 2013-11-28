Интернет-промоутер

Работа практически не требует особой квалификации, ни в SEO ни в маркетинге. В основном это просто рутинная работа.

Нужно регулярное размещение на заданных соц.площадках по теме SEO, интернет-рекламы - заданного текста (текст составляем мы, на Ваше усмотрение возможны корректировки).

Оплата - по $5 за пост, итого со 100 постов Вы имеете $500.

Кроме того, отдельно будет оплачен подбор подходящих площадок под размещение.