Нужно 1000 человек, живых людей не ботов. Только из Города Воронеж.
Необходимо youtube-продвижение уникальных видео
Добрый день.
Есть уникальные видеообзоры ботинок timberland, нужно, чтобы они "выстрелили" - активность, комментарии, просмотры, правильные описания - все как надо, конечная цель - привлечение трафика к нашему магазину и, соответственно, продажи.
С вас - стратегия как этого достичь и - очень желательно - кейсы организации подобных вещей.
Указывайте, подалуйста, цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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