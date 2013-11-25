Необходимо youtube-продвижение уникальных видео

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки97 просмотров

Добрый день.

Есть уникальные видеообзоры ботинок timberland, нужно, чтобы они "выстрелили" - активность, комментарии, просмотры, правильные описания - все как надо, конечная цель - привлечение трафика к нашему магазину и, соответственно, продажи.

С вас - стратегия как этого достичь и - очень желательно - кейсы организации подобных вещей.

Указывайте, подалуйста, цены и сроки.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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