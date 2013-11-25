Создание и продвижение группы в Facebook и VK.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок125 просмотров

Создание и продвижение группы в Facebook, доработка группы в VK( оригинальная парфюмерия)

Целевая аудитория — Москва (на данный момент предпочтительно), Санкт-Петербург, Россия, возраст от 20 лет.

На этом этапе требуется получить в районе 1000 вступивших.(не боты)

11 лет назад
klena1989
Елена 
42 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров