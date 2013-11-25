Добрый день, господа (и конечно же дамы) фрилансеры. Задача нагнать людей в группу во вкнотакте. __________________ Боты не интересуют! --------------------------- Интересует как ЦА, так и просто живые ...
Создание и продвижение группы в Facebook и VK.
Создание и продвижение группы в Facebook, доработка группы в VK( оригинальная парфюмерия)
Целевая аудитория — Москва (на данный момент предпочтительно), Санкт-Петербург, Россия, возраст от 20 лет.
На этом этапе требуется получить в районе 1000 вступивших.(не боты)
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