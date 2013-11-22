Требуется SMM-специалист

Открыта вакансия SMM-специалиста в крупной маркетинговой компании!

Все, кто увлекается SMM, хочет вырасти в этой сфере, не ленится и делает свое дело максимально качественно и с интересом – напишите нам вместе с небольшим рассказом о себе и об опыте в SMM. Оплата fix + %

Писать сюда либо на почту.