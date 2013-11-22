Требуется SMM-специалист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки209 просмотров

Открыта вакансия SMM-специалиста в крупной маркетинговой компании!

Все, кто увлекается SMM, хочет вырасти в этой сфере, не ленится и делает свое дело максимально качественно и с интересом – напишите нам вместе с небольшим рассказом о себе и об опыте в SMM. Оплата fix + %

Писать сюда либо на почту.

11 лет назад
design-events
Павел 
31 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Комментарии вконтакте

    $50

    Необходимо задавать вопросы и участвовать в дискуссиях вконтакте . Нужно пока что около 100 комментов и вопросов. Все делать нужно с ваших разных страниц. Пиши цену за 10штук

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Администратор по группам в ВК

    Требуется администратор, который будет вести рекламные компании в пабликах в ВК (договариваться с админами о рекламе). Список пабликов начальный предоставим, потом возможно придется искать. Обязательное умение работать с гугл-документами для того, чтобы вести статистику. Также ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Офферы в вконтакте, facebook, twitter, instagram

    На данный момент нужно 1000 подписчиков в группу контакт, 1000 подписчиков группа facebook. Пишем стоимость. Так же интересуют следующие виды работ. Подписаться в Instagram Комментарий в Instagram Лайк / Сердечко в Instagram ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение групп в контакте и фейсбуке.

    Есть две группы, посвященные разного рода интеллектуальным тренингам. Задача: добавить от 1000 живых пользователей из Одессы. Дополнительно - продвижение мероприятий и семинаров. Приблизительно 2-3 мероприятия в месяц. Стоимость и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведение/продвижение групп ВКонтакте и Facebook

    Группы созданы, нужно наполнение по тематике экстремальный водный спорт: вейкбординг, виндсерфинг, кайтсерфинг, водные лыжи, гидроцикл. Группы созданы для продвижения товаров интернет-магазина указанной тематики и услуг Школы по обучению, а также вовлечению в ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Работа с блогами и форумами

    Всем привет. Наша компания занимается услугой "трезвый водитель". Интересна услуга работы с форумами – создание тем, комментирование постов с ненавязчивой рекламой. Так же работа с блогами – размещение постов, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведение группы ВКонтакте

    От вас требуется: Ознакомиться с тематикой группы(отслеживание новостей компании, указанной в группе) Ежедневный постинг на стену группы одной новости с уникальным контентом(дизайн, рукописная статься) Цена договорная. Срок работы - 1 месяц(далее ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подписчики вконтакте

    $50

    Подписчики в группу контакте. Возможно буду работать сразу с несколькими людьми . Также интересна небольшая консультация по продвижению в соц сетях и погон сайта по закладкам и каталогами.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Группа Вконтакте

    Раскрутка группы во ВК. Сайт с услугами www.body-beauty.at.ua Возможно сео сайта. (обсудим) Желательно Украина, Киев ибо предпочел бы оплату наличными/Приват24/ЛикПей. Условия, сроки, бюджет.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад