Необходимо задавать вопросы и участвовать в дискуссиях вконтакте . Нужно пока что около 100 комментов и вопросов. Все делать нужно с ваших разных страниц. Пиши цену за 10штук
Требуется SMM-специалист
Открыта вакансия SMM-специалиста в крупной маркетинговой компании!
Все, кто увлекается SMM, хочет вырасти в этой сфере, не ленится и делает свое дело максимально качественно и с интересом – напишите нам вместе с небольшим рассказом о себе и об опыте в SMM. Оплата fix + %
Писать сюда либо на почту.
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