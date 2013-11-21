Подписчики вконтакте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок172 просмотра

Подписчики в группу контакте. Возможно буду работать сразу с несколькими людьми . Также интересна небольшая консультация по продвижению в соц сетях и погон сайта по закладкам и каталогами.

11 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров