Требуется профессионал или проф. команда по SMM

Ищем профессионала или команду профессионалов для развития групп в социальных сетях. Нам нужно вывести на более интенсивный уровень наши каналы SMM – FB, VK и Instagram.

Обязательное требование – нахождение в г. Москва или МО.

О нас. Наша компания осуществляет продажи (в Москве и России) дизайнерских украшений со всего Мира и объединяет международные известные бренды-изготовители украшений и молодых талантливых авторов из России, ближайшего зарубежья, а также стран Европы, Африки, Азии, Америки и других.

Бренд – с упором на fashion, дизайн, бренды.

Гарантируем достойное вознаграждение!