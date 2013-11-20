Требуется человек который каждый день будет следить за страницами в вк,фейсбук,твиттер.Нужно чистить стену,выкладывать новости с сайта а также делать некоторые тематические репосты с пабликов на свою стену.То есть следить чтобы постоянно на стене было что ...
Подписчики в ВКонтакте.
Здравствуйте, необходимо набить подписчиков в гр. в ВК (буду исходить от цены, в районе 2 000-20 000 подписчиков), необязательно живых и полноценных людей, прежде всего отдается предпочтение цене и тому, чтобы не забанили соотв. гр.
Заявки фрилансеров
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