Подписчики в ВКонтакте.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок153 просмотра

Здравствуйте, необходимо набить подписчиков в гр. в ВК (буду исходить от цены, в районе 2 000-20 000 подписчиков), необязательно живых и полноценных людей, прежде всего отдается предпочтение цене и тому, чтобы не забанили соотв. гр.

11 лет назад
AronakSS
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров