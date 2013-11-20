Требуется раскрутка группы вконтакте, пишите сразу цену за живых подписчиков, никаких ботов. Интересуют цены на большое количество живых вступивших
Администратор страниц нескольких соц сетей
Требуется человек который каждый день будет следить за страницами в вк,фейсбук,твиттер.Нужно чистить стену,выкладывать новости с сайта а также делать некоторые тематические репосты с пабликов на свою стену.То есть следить чтобы постоянно на стене было что то новое и стена была живая .Пишите в заявке ваши цены.
Заявки фрилансеров
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