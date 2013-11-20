Администратор страниц нескольких соц сетей

Требуется человек который каждый день будет следить за страницами в вк,фейсбук,твиттер.Нужно чистить стену,выкладывать новости с сайта а также делать некоторые тематические репосты с пабликов на свою стену.То есть следить чтобы постоянно на стене было что то новое и стена была живая .Пишите в заявке ваши цены.