Администратор страниц нескольких соц сетей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок247 просмотров

Требуется человек который каждый день будет следить за страницами в вк,фейсбук,твиттер.Нужно чистить стену,выкладывать новости с сайта а также делать некоторые тематические репосты с пабликов на свою стену.То есть следить чтобы постоянно на стене было что то новое и стена была живая .Пишите в заявке ваши цены.

11 лет назад
FrostRock
Антон 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров