Привести 500-1000 пользователей

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок178 просмотров

Создана новая группа во вконтакте, тематика: мастер - классы и поделки для детей от 3 лет. Необходимо привести от 500-1000 человек в группу.

Оплата, только: ЯД рубли, или WMR, WMZ.

11 лет назад
lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров