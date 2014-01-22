Рекомендации на форумах

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки463 просмотра

требуются отзывы в соц.сетях, форумах на постоянной основе с ссылкой на сайт. Сайт бухгалтерских услуг (регистрация фирм, ведение налоговой отчетности за клиента...) Отчет раз в 7-14 дней (на выбор) с ссылками на работы( если ссылки будут удалены модератора­ми сайта - учитыватьс­я не будут)

пример работ:

хорошая

http://kiario4.ru/t1625/

тоже приемлема

http://otvet.mail.ru/question/94282703

http://oleg2134421.ya.ru/replies.xml?item_no=1

http://blogs.mail.ru/mail/kopyraiterbest/#5C54B70E7283239A

http://www.stroiteli.info/showthread.php?p=107332#post107332

11 лет назад
profcolor
Вячеслав 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PoToP
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
сделка не состоялась. Не четкий видение предполагаемых работ. устаревшие методы продвижения. Не рекомендую

Заявки фрилансеров

PoToP
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад