Требуются люди с аккаунтами на форуме поисковые системы (самый известный рунета форум по этой теме) и второй это f-s-e-l-l-.b-i-z (убрать знак - из адреса. Плачу за пост от 3 до 10 долларов в зависимости от ...
Рекомендации на форумах
требуются отзывы в соц.сетях, форумах на постоянной основе с ссылкой на сайт. Сайт бухгалтерских услуг (регистрация фирм, ведение налоговой отчетности за клиента...) Отчет раз в 7-14 дней (на выбор) с ссылками на работы( если ссылки будут удалены модераторами сайта - учитываться не будут)
пример работ:
хорошая
тоже приемлема
http://otvet.mail.ru/question/94282703
http://oleg2134421.ya.ru/replies.xml?item_no=1
http://blogs.mail.ru/mail/kopyraiterbest/#5C54B70E7283239A
http://www.stroiteli.info/showthread.php?p=107332#post107332
Выбранный исполнитель
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