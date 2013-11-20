Нужны посты на 1 известном и 1 не очень форумах

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок137 просмотров

Требуются люди с аккаунтами на форуме поисковые системы (самый известный рунета форум по этой теме) и второй это f-s-e-l-l-.b-i-z (убрать знак - из адреса. Плачу за пост от 3 до 10 долларов в зависимости от вашей там репутации и срока регистрации. Посты отзывы о софте нужно писать, я выдаю текст вам надо его рандомизировать в стиле отзыва от покупателя. Нужно порядка 10 отзывов и там и там.

11 лет назад
my_killer
Максим 
42 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров