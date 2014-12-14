my_killer

Максим my_killer

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

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  • Javascript программист

    $2000

    На постоянную работу требуется программист владеющий навыками: - опыт разработки browser extensions: firefox, chrome - javascript  - frameworks: node и другие График работы - полный рабочий день, пятидневка, удаленно. Заработная плата от 2000 у.е. В резюме обязательно прислать примеры самых сложных ...

    Javascript
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать великолепный дизайн

    $300

    Требуется крутой дизайн одной маленькой хтмл страницы. Подробности в личке только людям с регистрацией от 3х лет и не менее 10 положительных отзывов. Остальные в игнор не тратьте время. Знание JavaScript Css html5 обязательно.

    JavascriptCSS
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа на Delphi; шифрование; работа с процессами

    Программа должна иметь некий криптоконтейнер, в котором будет держать все файлы. У нас есть допустим 10 папок, с разными ехе, в каждой из которых соотвественно разные их версии. Нужно организовать этот криптоконтейнер, и в софте сделать интерфейс ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн проект ванной комнаты.

    Требуется сделать дизайн проект ванной комнаты. Размер комнаты 3*3. Фото ванны - файлы "лавстори" и "лавстори1". Стиль самой комнаты желаемый на фото "ванная". Унитаз размер Подвесная модель. Размеры 370х560мм Биде Подвесная модель.С переливом. Размеры 370х565мм. Раковина 100x48x7 см. Ну и ...

    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Расширение для FF

    Требуется грамотный спец по написанию расширений для фаерфокса. Необходимо разработать расширение, позволяющее переопределять javascript функции, заменять любой javascript код на любых страницах на свой (например редактировать скрипты любого сайта локально чтобы они по другому работали ...

    Javascript
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Расширение для FF: доработка

    $200

    Есть расширение - Overrider написанное на заказ. Там 75 строк кода или около того ;) В настоящие момент оно работает так, что читает json конфиг и перезаписывает некоторые js-переменные объекта navigator, screen. Необходимо добавить возможность вставлять также ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Браузерная игра масштаба травиан

    $10000

    Требуется оценить сроки и стоимость написания движка "Травиан". Рассматриваются предложения и от студий и от индивидуальных разработчкиков. Просьба не писать "пишите, обсудим" а сразу указывать свое мнение в заявке со сроками и ценой. Как можно более развернуто, был ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Delphi приложение с фреймом Firefox

    Исследовательский проект. Пару раз читал что возможно сделать фрейм фаерфокса в своем приложении делфи. Собственно говоря хотелось бы провести исследование на эту тему, у самого времени нет. Что требуется - исследовать можно ли положить в ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн двух html форм

    $100

    Нужно сделать красивый и удобный дизайн двух форм из приложения, а также иконки. При наведении на кнопки должна происходить анимация, например легкое увеличение, нужно оживить данные формы, внести в них изюминку. Работа файлов не должна ...

    HTML
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Delphi: регулярки, конвертер конфигов

    $200

    Требуется написать универсальный конвертер\парсер конфигов из одного типа в другой. Известных типов конфигов несколько, а на входе может быть фактически любого типа информация. Нужно если на входе не распознан тип конфига то парсить его по ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Расширение для Chrome\Firefox

    Требуется специалист способный написать расширение для хрома. Под FF существует расширение Cookie Manager +, а под Chrome нет ничего подобного. Нужно портировать расширение с одного браузера на другой. Необходимо разбираться в устройстве расширений данных браузеров и ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • JS + PHP система запоминания браузеров

    Нужно написать систему со следующим функционалом: 1) Запоминание маски браузера по Javascript (прилагаю 3 скрипта которые умеют это делать, предполагаю что они лягут в основу системы, в общей сложности 2000 строк кода!) 2) Запоминание посетителя по evercookie ...

    PHPJavascriptjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен плагин для FIrefox

    Нужен плагин для фаерфокс который будет делать следующее: для всех без исключения открываемых сайтов он должен создавать папку с доменом сайта ну например в Мои документы\Saved JS\url.com и сохранять туда по мере работы с сайтом ...

    Javascript
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рисование графики для ролика/Анимация ролика Flash

    $500

    Стоит задача нарисовать три анимированных логотипа к программам на флеше. Т.к. из аниматора художник плохой, то требуется отрисовать графику для ролика. Либо же ищется сразу аниматор-иллюстратор, либо студия мне все равно. Требования: сайт antidetect.org На главной странице ...

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Раскрутка двух одностраничников EN и RU

    Нужно раскрутить два одностраничника, показатели нулевые, каждый по трем-четырем ключевым словам. Один домен ru другой net. Полагаю что это либо НЧ либо СЧ, оценить сам не могу. Нужно и яндекс и гугл. Жду ваших предложений. Меня ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проморолик. Монтаж, озвучка, концепт

    Всем привет начну с примера. http://www.youtube.com/watch?v=EJluoilnb8s Это мне делали на заказ, но ребята которые делали пропали. Ролик устарел морально уже, хочется новый, лучше, качественней. Есть новый сайт у программы, нужно на основе старого ролика и новых промо текстов составить новые, ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется верстка + немного инициативы

    Есть ХТМЛ со старым промо текстом продукта и есть текстовый файл с новым промо текстом продукта. Нужно переделать + проявить немного фантазии возможно где то что то дописать для улучшения качества. Нужно сделать на английском и на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать полнофункциональную копию сайта

    $500

    Нужно изготовить полнофункциональную копию сайта humanemulator.info Контент брать оттуда же Мне нужно чтобы весь сайт выглядел абсолютно также, а управление всем контентом осуществлялось из админки. Нужно сделать ТОЛЬКО английскую версию сайта. Предпочтение отдаю людям с опытом и отзывами.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Делфи, работа с системными шрифтами

    $135

    Нужен небольшой софт такого плана 1. Работает на хр,7,8 2. сорцы обязательно 3. умеет составлять список системных шрифтов, результат список шрифтов в мемо\стринглист 4. умеет удалять системные шрифты, отдельная функция, которой можно скормить имя из пункта 3 5. умеет устанавливать ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны скрипты PHP

    $50

    Нужно два скрипта. 1. я со своей проги посылаю ему 1-10 файлов (с запасом) каждый файл имеет уникальное название скрипт должен принять файл, скопировать его в папку с текущей датой типа вот например сегодня 19mar если папка не существует ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
azazelo2007
37 летГрузия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
PHP скрипт
очень хороший!
Все ок
Ответный отзыв
MakaSim
Максим 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Программа на Delphi; шифрование; работа с процессами
Заказчик, четко ставит задачу. Оплата вовремя, всегда на связи. Рекомендую !
Справились великолепно, спасибо
Ответный отзыв
Nicholass
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Дизайн проект ванной комнаты.
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, никаких проблем с оплатой.
Понравилось все
Ответный отзыв
art-ewgen
34 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
8 баллов
8 лет назад
Дизайн двух html форм
Спасибо за работу.
По моему проекту меня все устроило. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
maximeal10
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Расширение для FF: доработка
Все замечательно =)
Всё ок.
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