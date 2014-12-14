На постоянную работу требуется программист владеющий навыками: - опыт разработки browser extensions: firefox, chrome - javascript - frameworks: node и другие График работы - полный рабочий день, пятидневка, удаленно. Заработная плата от 2000 у.е. В резюме обязательно прислать примеры самых сложных ...
- $2000Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Требуется крутой дизайн одной маленькой хтмл страницы. Подробности в личке только людям с регистрацией от 3х лет и не менее 10 положительных отзывов. Остальные в игнор не тратьте время. Знание JavaScript Css html5 обязательно.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
Программа должна иметь некий криптоконтейнер, в котором будет держать все файлы. У нас есть допустим 10 папок, с разными ехе, в каждой из которых соотвественно разные их версии. Нужно организовать этот криптоконтейнер, и в софте сделать интерфейс ...Завершен8 лет назад
Требуется сделать дизайн проект ванной комнаты. Размер комнаты 3*3. Фото ванны - файлы "лавстори" и "лавстори1". Стиль самой комнаты желаемый на фото "ванная". Унитаз размер Подвесная модель. Размеры 370х560мм Биде Подвесная модель.С переливом. Размеры 370х565мм. Раковина 100x48x7 см. Ну и ...3D-графика2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Требуется грамотный спец по написанию расширений для фаерфокса. Необходимо разработать расширение, позволяющее переопределять javascript функции, заменять любой javascript код на любых страницах на свой (например редактировать скрипты любого сайта локально чтобы они по другому работали ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Есть расширение - Overrider написанное на заказ. Там 75 строк кода или около того ;) В настоящие момент оно работает так, что читает json конфиг и перезаписывает некоторые js-переменные объекта navigator, screen. Необходимо добавить возможность вставлять также ...Завершен9 лет назад
- $10000
Требуется оценить сроки и стоимость написания движка "Травиан". Рассматриваются предложения и от студий и от индивидуальных разработчкиков. Просьба не писать "пишите, обсудим" а сразу указывать свое мнение в заявке со сроками и ценой. Как можно более развернуто, был ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Исследовательский проект. Пару раз читал что возможно сделать фрейм фаерфокса в своем приложении делфи. Собственно говоря хотелось бы провести исследование на эту тему, у самого времени нет. Что требуется - исследовать можно ли положить в ...Завершен9 лет назад
- $100
Нужно сделать красивый и удобный дизайн двух форм из приложения, а также иконки. При наведении на кнопки должна происходить анимация, например легкое увеличение, нужно оживить данные формы, внести в них изюминку. Работа файлов не должна ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
Требуется написать универсальный конвертер\парсер конфигов из одного типа в другой. Известных типов конфигов несколько, а на входе может быть фактически любого типа информация. Нужно если на входе не распознан тип конфига то парсить его по ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист способный написать расширение для хрома. Под FF существует расширение Cookie Manager +, а под Chrome нет ничего подобного. Нужно портировать расширение с одного браузера на другой. Необходимо разбираться в устройстве расширений данных браузеров и ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно написать систему со следующим функционалом: 1) Запоминание маски браузера по Javascript (прилагаю 3 скрипта которые умеют это делать, предполагаю что они лягут в основу системы, в общей сложности 2000 строк кода!) 2) Запоминание посетителя по evercookie ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен плагин для фаерфокс который будет делать следующее: для всех без исключения открываемых сайтов он должен создавать папку с доменом сайта ну например в Мои документы\Saved JS\url.com и сохранять туда по мере работы с сайтом ...Завершен9 лет назад
- $500
Стоит задача нарисовать три анимированных логотипа к программам на флеше. Т.к. из аниматора художник плохой, то требуется отрисовать графику для ролика. Либо же ищется сразу аниматор-иллюстратор, либо студия мне все равно. Требования: сайт antidetect.org На главной странице ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно раскрутить два одностраничника, показатели нулевые, каждый по трем-четырем ключевым словам. Один домен ru другой net. Полагаю что это либо НЧ либо СЧ, оценить сам не могу. Нужно и яндекс и гугл. Жду ваших предложений. Меня ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет начну с примера. http://www.youtube.com/watch?v=EJluoilnb8s Это мне делали на заказ, но ребята которые делали пропали. Ролик устарел морально уже, хочется новый, лучше, качественней. Есть новый сайт у программы, нужно на основе старого ролика и новых промо текстов составить новые, ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть ХТМЛ со старым промо текстом продукта и есть текстовый файл с новым промо текстом продукта. Нужно переделать + проявить немного фантазии возможно где то что то дописать для улучшения качества. Нужно сделать на английском и на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Нужно изготовить полнофункциональную копию сайта humanemulator.info Контент брать оттуда же Мне нужно чтобы весь сайт выглядел абсолютно также, а управление всем контентом осуществлялось из админки. Нужно сделать ТОЛЬКО английскую версию сайта. Предпочтение отдаю людям с опытом и отзывами.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $135
Нужен небольшой софт такого плана 1. Работает на хр,7,8 2. сорцы обязательно 3. умеет составлять список системных шрифтов, результат список шрифтов в мемо\стринглист 4. умеет удалять системные шрифты, отдельная функция, которой можно скормить имя из пункта 3 5. умеет устанавливать ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно два скрипта. 1. я со своей проги посылаю ему 1-10 файлов (с запасом) каждый файл имеет уникальное название скрипт должен принять файл, скопировать его в папку с текущей датой типа вот например сегодня 19mar если папка не существует ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад