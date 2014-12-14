Программа должна иметь некий криптоконтейнер, в котором будет держать все файлы. У нас есть допустим 10 папок, с разными ехе, в каждой из которых соотвественно разные их версии. Нужно организовать этот криптоконтейнер, и в софте сделать интерфейс ...