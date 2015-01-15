Расширение для FF: доработка

Есть расширение - Overrider написанное на заказ. Там 75 строк кода или около того ;)

В настоящие момент оно работает так, что читает json конфиг и перезаписывает некоторые js-переменные объекта navigator, screen.

Необходимо добавить возможность вставлять также кроме json еще свой js код ну например - добавлять ко всем загружаемым страницам

какой то баннер или кнопку или div. В общем инжектировать свой js код.

Тот кто разрабатывал расширение до этого пропал поэтому ищу нового разработчика.

оплата достойная и адекватная к времени\качеству.