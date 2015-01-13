Интерактивный DVD

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Нужно сделать интерактивный DVD по принципу игры кто хочет стать миллионером. Всего 300 вопросов, которые представлены в виде тестов по 30 вопросов. В конце показывается результат (число правильных ответов). Выбор ответа через пульт, то есть будет проигрываться на DVD плейере, а не на компьютер

Графика готова

Прощу сообщить цену и сроки, технология на ваше усмотрение

9 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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