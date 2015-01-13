Нужно сделать интерактивный DVD по принципу игры кто хочет стать миллионером. Всего 300 вопросов, которые представлены в виде тестов по 30 вопросов. В конце показывается результат (число правильных ответов). Выбор ответа через пульт, то есть будет проигрываться на DVD плейере, а не на компьютер

Графика готова

Прощу сообщить цену и сроки, технология на ваше усмотрение