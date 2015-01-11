Требуется реверсинг программы написанной китайскими программистами для управления "мешалкой" (скорость вращения, температура и т.п.). Программа привязана к двум аппаратным ключам: пользовательский и админский. Цель: отвязать программу от аппаратных ключей или эмуляция ключей. Программа, по всей видимости, уникальная, написана для этой конкретной "мешалки". Программиста, написавшего код, найти не можем.

Или написать аналог этой программы с соответствующим функционалом.