Доработка CRM системы Мегаплан

О компании

Компания является производителем тортов-десертов премиального сегмента. Основными клиентами на первых этапах работы являются кафе и рестораны. Периодически появляются клиенты-физлица. В ближайшее время появятся клиенты-оптовики которые, как предполагается, будут брать продукцию бОльшими партиями и с отдельно обговариваемыми условиями оплаты.

Бизнес-процессы

База клиентов берется из 2Гис. Так как их база регулярно обновляется, то нужно будет регулярно совершать импорт обновленной базы клиентов. Пример импортируемой базы скину отдельно.

Сам процесс продаж разбит на два макроэтапа. Первый этап выполняют специалисты колл-центра, которые прозванивают кафе на предмет того, есть ли у них в меню десерты и если есть, то согласны ли они на дегустацию. Здесь в их задачу включается только проставить статусы (да/нет, согласны или не согласны на дегустацию), написать имя контактного лица, контактный телефон (если он другой) и комментарий. Далее, руководитель отдела продаж фильтрует всех клиентов на предмет заинтересованности в дегустации и передает их в работу менеджеру или распределяет между менеджерами.

Второй процесс продаж уже более длинный и разбивается в свою очередь на подэтапы:

Договорился на дегустацию

Ждем результаты дегустации

Ждем заказ

Заказ получен, ждем оплаты (в случае работы по предоплате)

Заказ оплачен, готовится отгрузка

Заказ отгружен (и закрытие сделки в случае работы по предоплате)

Заказ получен, ждем отгрузки

Заказ отгружен без предоплаты (установка времени отсрочки или даты оплаты)

Заказ оплачен (и закрытие сделки)

На этапах 1-3 должна быть предусмотрена кнопка “Отказ” с обязательным указанием комментария.

На этапах 3 и 7 обязательно должен быть указан товар.

Этапы 5, 6 и 9 должен быть верифицирован ответственным за это сотрудником (бухгалтером).

Удаление сделок и редактирование верифицированных сделок должны также производиться с разрешения ответственного сотрудника.

Формы оплаты

По умолчанию, расчеты со всеми клиентами производятся в безналичной форме. Периодический будут появляться клиенты с наличной формой расчетов, но это редко. Нужно предусмотреть оба варианта оплаты, но безналичный по умолчанию.

Карточка клиента и список клиентов

Сейчас необходимая информация уже отображается в карточке клиента, если будут предложения по оптимизации, то рассмотрим.

Расчет заработной платы

В случае, если реализация этого блока будет длительной и дорогостоящей, то с ней можно повременить. Она не в приоритете.

У каждого сотрудника, занятого в продажах, есть оклад и есть бонусная часть. Оклад должен быть фиксированным, а бонусная часть формироваться из фактически оплаченных и поставленных заказов в рублевом эквиваленте за каждый проданный торт.

Примечания

Важным моментом работы с системой является интуитивная понятность ее работы. То есть, пользователь не должен долго думать и гадать где находится та или иная кнопка для совершения какого-либо действия.

Этапы сделок, финансы и прочие значимые операции должны выводиться в отчетах и в аналитике.

Дополнительный функционал в будущем

Формирования склада (внесение остатков на склад, реализация со склада, списание и тп)

Рассылка по email и смс

Интеграция с 1С УНФ