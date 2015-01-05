Игра на labview

Если вкратце, то нужен регистратор фрихостинга на определенном движке. И дальнейшая заливка файлов в аккаунт через ftp. Примеры страниц регистраторов фрихостинга: http://prohosts.org/signup.php http://celtichost.net/signup.php Таких хостингов много, поля одинаковые, находиться должны по регуляркам, чтобы можно было добавлять новые фришки. Было бы ...