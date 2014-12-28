Регистратор аккаунтов + FTP залившик

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Если вкратце, то нужен регистратор фрихостинга на определенном движке. И дальнейшая заливка файлов в аккаунт через ftp.

Примеры страниц регистраторов фрихостинга:

http://prohosts.org/signup.php

http://celtichost.net/signup.php

Таких хостингов много, поля одинаковые, находиться должны по регуляркам, чтобы можно было добавлять новые фришки.

Было бы здорово, если бы прикрутили разгадывание капчи, но это опционально.

И неплохо, если прикручен будет регер почты. То есть регнули почту, регнули хостинг, залили файлы.

Под Windows.

Обязательно:

Поддержка антигейта.

Поддержка прокси (работа со списком прокси и с источником прокси).

Защита программы (программа будет раздаваться среди определенного круга, но не хотелось бы чтобы она дальше свободно пошла по рукам...)

После регистрации в аккаунт заливаются из файлы.

Более подробно уже при переписке.

9 лет назад
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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