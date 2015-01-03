Программа чтобы разнести данные с столбца в екселе

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Есть столбец с данными (capacity) раньше там запись была в формате: или просто цифра "1000" или типа такого 1000 mah - что мне и так и так подходило, так как мог автозаменой избавиться от mah (если нужно) и все было хорошо. Но теперь вот в таком формает "1000mAh / 3.70Wh" и тут уже автозаменой ничего не сделаешь, так как за косой чертой разные значения почти все время, и количество пробелов до косой и после так же прыгает.

нужна программка, которая бы обрабатывала этот столбец:

считывала с него данные и разносила их в 2 столбца: в одном емкость в mah, т.е. : 1000mah

в другой емкость в ватах, т.е. : 3.7Wh и подрежимы оставлять или не оставлять окончание mah, оставлять или не оставлять окончание Wh (и еще одна общая опция - окончание слитно с цифрой или вставить пробел, т.е. чтобы получилось вот так: 1000 mAh 3.70 Wh или вот так 1000mAh и 3.70Wh Т.е. загружаем в прогу файл екселя (любого формата 2003-2010) указываем какой лист обрабатываем, указываем где столбец с емкостью, задаем в какие столбцы будем разносить, или задаем режим перезапись, т.е. тогда запись осущесвтляется в тот же столбец в которой записывается или емкость в mah или емкость в Wh (что записываем, указывается в настройке)

Так же иногда в данном столбце встречаются вообще непонятные записи, нужно чтобы прога не вылетала из-за этого в ошибку, но в лог файл записывал номера строк по екселю и что там за абракатабра написана, чтобы потом посмотреть и исправить что там. и в конце работы чтобы писалось, сколько таких непонятных случаев было встречено прогой при обработке, а подробности уже в логе смотреть.

примеры файлов прикреплены

цена? сроки?

9 лет назад
Alex_Sn
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mida_mao
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$10
3 дня
Все ОК! Все сделано в полном объеме согласно ТЗ. Результатом доволен.
Все ок.
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