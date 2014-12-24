Задача по циклической обработке двумерных массивов

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Разработать алгоритм и программу решения задачи обработки двумерного массива (массивов). Размеры массивов являются входными параметрами и вводятся в программе. При работе программы исходные массивы не должны быть изменены. Программа должна предлагать пользователю различные варианты задания значений элементов исходного массива (массивов):
1) Элементы исходного массива (массивов) вводятся пользователем.
2) Элементы исходного массива (массивов) вычисляются случайно.
3) Элементы исходного массива (массивов) задаются как предусмотренный в программе набор констант.
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