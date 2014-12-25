Моделирование в Matlab Simulink

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки137 просмотров
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моделирование и анализ устойчивости трехфазной автономной электроэнергетической системы, описываемой линейной системой дифференциальных уравнений с постоянной матрицей

Есть очень подробно расписанное задание

2 варианта выполненных d качестве примера

9 лет назад
DevellMen
Дмитрий 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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