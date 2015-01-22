Необходимо написать параллельный аудио вывод

Нужно скомпилировать программу, опытному программеру делов на 5 минут
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется C разработчик для написания параллельного двойного аудио вывода:
- На USB саунд карту и
- модулированый вывод фм на спец пин на распбери
Исходники плеера: https://github.com/popcornmix/omxplayer
Фммодулятор: www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter
Необходимы стоимость и сроки, а также, ваши предыдущие работы.
Обсудить детали можно по email или telegram (есть десктоп версия).
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