Скрипт или программу переименовать файлы

Есть 2 папки. В одной файлы с именами типа 3.pdf, 8.pdf, 7.djvu, 15.djvu, 145.djvu, 301.pdf.

В другой с именами типа:

3мои карт..pdf,

8контрольная.pdf,

7375696595.djvu,

15 гарнирыdhdg.djvu,

145грибы.djvu,

301подливы.pdf.

Как видно, во второй папке имена файлов первыми символами совпадают с теми, что в первой.

Алгоритм работы такой. Программа ищет в первой папке самое крупное число. Затем ищет это число среди первых символов имен файлов из второй папки. Найдя, переименовывает только числовое имя. К примеру, здесь это 301.pdf переименовывается в подливы.pdf. Затем найдется 145.djvu и далее по алгоритму.

Оплата после выполнения работы и передачи программы. Пишите сразу для выбора подходящих кандидатур ,какой вариант перечисления денег Вам подходит и сколько стоит ваша работа.

У меня Windows XP Home. Умею работать с PHP скриптами и некоторыми другими.