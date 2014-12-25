Программа для сбора сатошей

Требуется программа, которая позволит упростить сбор бесплатных сатошей (биткоин).

http://bitsurfer.eu/index.php

Вот сайт на котором представлены сайты с которых можно собирать сатоши.

Программа должна проходить по сайтам, вставлять адрес кошелька в поле, нажимать кнопку сбора, связываться с сервисом антикаптчи получать каптчу и вставлять в нужное поле, нажимать кнопку для завершения цикла.

Так же должна быть возможность ввода каптчи вручную.

Сайты раздающие сатоши должны делиться по времени (разное время для запуска следующего цикла) и по тому, куда происходят выплаты.

На данный момент нужно определится можно ли реализовать данную программу, все подробности при общении.

Данный проект рассчитан на долгосрочное сотрудничество!