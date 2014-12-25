Необходимо в среде visual studio на C# (с использованием OpenGL) реализовать одну из ниже предоставленных задач. Быстрота выполнения приветствуется и поощряется!!!! Желательно до обеда завтрашнего дня по мск!!!! Средства переводятся по вашему желанию!!!! Темы: 1. Визуализация квадратичных методов сортировки. 2. ...
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Добрый день!
Нужен скрипт гугл аддурилка. Ниже поясняю, что в ней должно быть:
1) окно для ввода гугл аккаунтов; формат ввода e-mail: pass
2) кол-во аддурлов с каждого аккаунта (вводить конкретное число, допустим 50)
3) поле для ввода урлов для аддурла
4) строка состояния (необработанные урлы если возникла ошибка ставить в конец очереди, чтобы было выполнено)
5) поддержка прокси (http и соксы) по списку и по урлу
6) поддержка капч-сервиса http://antigate.com/
P/S Не забываем оставлять сроки-стоимость реализации.
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