Добрый день!

Нужен скрипт гугл аддурилка. Ниже поясняю, что в ней должно быть:

1) окно для ввода гугл аккаунтов; формат ввода e-mail: pass

2) кол-во аддурлов с каждого аккаунта (вводить конкретное число, допустим 50)

3) поле для ввода урлов для аддурла

4) строка состояния (необработанные урлы если возникла ошибка ставить в конец очереди, чтобы было выполнено)

5) поддержка прокси (http и соксы) по списку и по урлу

6) поддержка капч-сервиса http://antigate.com/

P/S Не забываем оставлять сроки-стоимость реализации.