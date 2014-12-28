Параллельное вычисление СЛАУ методом Гаусса на C++, mpi, openmp

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Надо написать программу на C++, которая будет решать СЛАУ методом Гаусса. Так же эту программу надо распараллелить посредством mpi и openmp. Срок - до конца января. Все это должно происходить в консоли, графический интерфейс не нужен. Вашу адекватную цену и срок пишите в отклике.

9 лет назад
OddOne
Даниил 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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